Mercato : Nice sur Boudebouz ?

Ryad Boudebouz, le milieu offensif algérien du Betis Séville, serait dans le viseur de l'OGC Nice.

Et si Ryad Boudebouz faisait son retour en Ligue 1 ? Cette hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur depuis quelques jours.

Le milieu offensif algérien avait quitté Montpellier au terme d'une saison 2016-17 brillante, mais il ne s'est pas vraiment imposé en Espagne, au Betis Séville, où ses qualités techniques ont été éclipsées par une certaine irrégularité.

Le joueur formé à Sochaux représente donc une belle opportunité sur le marché des transferts durant ce mois de janvier, et c'est ce que l'OGC Nice semble avoir compris. Toujours prêt à faire ce type de coup, le club azuréen se serait positionné pour accueillir l'international algérien, selon RMC.

Le média français indique ainsi que les dirigeants niçois seraient en négociations avec le Betis pour tenter d'obtenir un prêt avec option d'achat de l'ex-Montpelliérain. Une solution qui ne conviendrait pas au club andalou, davantage tenté par l'idée d'un transfert sec pour récupérer une indemnité dès cet hiver.

RMC précise enfin que la piste niçoise consituerait une priorité dans l'esprit du joueur.