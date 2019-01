Mercato, Nice - Rivère ne voit pas Balotelli rester

Le président niçois ne voit pas Mario Balotelli rester chez les Aiglons comme il l'a indiqué à beIN Sport.

Jean-Pierre Rivière s'est exprimé au micro de beIN Sports concernant l'avenir de Mario Balotelli. Et selon les propos du cacique niçois ce samedi soir, il y a peu de chances que l'ancien milanais et interiste reste chez les Azuréens cet hiver.

"Écoutez, Mario on ne sait pas encore. Je pense qu’il y a peu de chances qu’il reste chez nous. Moi vous savez, j’ai beaucoup d’affection pour Mario, je n’oublie pas les deux années fantastiques qu’il nous a fait vivre. C’est un bon garçon. Je ne sais pas, on verra mais je lui souhaite de trouver le bon chemin parce que franchement, c’est un garçon qui est très attachant", a expliqué Rivère juste avant le début du match entre Nice et Bordeaux en Ligue 1 ce samedi soir.

Un match où, pour rappel, l'OGC Nice a renoué avec le succès à domicile (1-0)après une série de contre-performances.