Mercato - Nice : quel avenir pour Albert Rafetraniaina ?

Albert Rafetraniaina (22 ans), dont le contrat à l'OGC Nice se termine en juin prochain, a reçu plusieurs offres de clubs étrangers.

Sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en juin 2019, Albert Rafetraniaina ne devrait pas prolonger l'aventure au club. À 22 ans, l'international malgache qui était apparu à 27 reprises en Ligue 1 sous les ordres de Claude Puel, devrait se laisser tenter par un nouveau challenge.

Selon nos informations, des offres concrètes ont déjà été formulées par des clubs roumains, suédois et autrichiens. Aujourd'hui, Albert Rafetraniaina évolue avec la réserve des Aiglons. Passé par les équipes de France U18 et U20, il a pour objectif de disputer la CAN avec Madagascar l'été prochain.