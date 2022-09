Mercato - Nice : Le transfert de Lucas Da Cunha manqué pour un bug informatique

Après avoir raté le transfert de Bamba Dieng en raison de la visite médicale, Nice n'a pas pu prêté Lucas Da Cunha en raison d'un bug informatique.

L'OGC Nice a été très actif lors de la dernière journée du mercato estival. Les Aiglons ont notamment réalisé un très gros transfert en vendant Amine Gouiri au Stade Rennais tandis que Gaëtan Laborde a fait le chemin inverse dans le cadre d'un transfert ressemblant à un échange. Mais les Niçois, auteur d'un début de saison mitigé, ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin.

Un contrat pas envoyé à temps

Les Aiglons ont bouclé le recrutement de Mads Bech Sorensen en provenance de Brentford et étaient en bonne voie pour signer Bamba Dieng en provenance de l'OM. Mais les dernières heures du marché des transferts se sont finalement révélées chaotiques pour le club azuréen. En effet, Bamba Dieng n'a finalement pas signé à Nice.

La faute à une visite médicale qui s'est avérée ne pas être concluante. Lucien Favre ne pourra donc pas compter sur l'international sénégalais, sauf retournement de situation, lors des six prochains mois. Et du côté des départs, le jeune Lucas Da Cunha qui selon les informations de Goal devait rejoindre le FC Lorient dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, n'est finalement pas parti.

L'ancien joueur du Stade Rennais n'a pas été conservé par Nice en raison de la non signature de Bamba Dieng. A vrai dire c'est une raison bien plus cocasse qui a empêché ce transfert. En effet, selon les informations de Goal, confirmées par RMC, en raison d'un bug informatique le contrat de Lucas Da Cunha n'a pas pu être envoyé à temps et valider par la Ligue.

Autrement dit en raison d'un soucis administratif, Lucas Da Cunha va selon toute vraisemblance rester à Nice. Un coup dur pour le joueur alors que tout était ficelé entre lui, Lorient et Nice. Prêté à Clermont la saison dernière, l'attaquant n'a disputé que onze rencontres depuis son arrivée chez les Aiglons et son temps de jeu risque d'être très réduit au vu de la concurrence à son poste.

Le FC Lorient n'a pas été verni puisqu'en plus de Lucas Da Cunha, le club breton a manqué un autre transfert pour le même problème. Isaac Nuhu, l’ailier ghanéen, qui arrivait en provenance d’Eupen, ne devrait pas non plus rejoindre Lorient. Son contrat de 5 ans n’a pas non plus été envoyé dans les temps d'après les informations de Goal. Une soirée à oublier pour Lorient et Nice.