Mercato - Nice : Hicham Mahou en prêt au Red Star

INFO GOAL - L'OGC Nice et le Red Star devraient finaliser ce mercredi le prêt jusqu'à la fin de la saison du jeune Hicham Mahou (20 ans).

Sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2022, Hicham Mahou va terminer la saison au , 2e du National. Selon les informations de Goal, l'ailier de 20 ans doit signer ce mercredi dans le cadre d'un prêt de 6 mois sans option d'achat.

Par ailleurs, L'Equipe et Le Parisien annoncent que le Red Star et ont trouvé un accord pour le transfert de Mehdi Chahiri (23 ans). Le milieu de terrain va s'engager avec le Racing pour quatre ans et demi.

Révélation de la saison avec 13 buts en 19 matches toutes compétitions confondues, il sera prêté au Red Star dans la foulée jusqu'à la fin de la saison.