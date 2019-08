Mercato - Neymar : un prêt payant de deux ans proposé par le Barça au PSG ?

Le FC Barcelone aurait proposé au Paris Saint-Germain une nouvelle solution pour Neymar : prêt de deux ans avec obligation d'achat en 2021.

Les discussions se poursuivent pour Neymar entre le et le . À dix jours de la fin du mercato, les dirigeants des Blaugrana cherchent toujours un terrain d'entente pour la star brésilienne, qui possède encore deux ans de contrat avec le club de la capitale.

La presse espagnole annonçait ces dernières heures qu'une offre de prêt avec une option d'achat fixée à 160 millions d'euros aurait été refusée par le Paris Saint-Germain. Cependant le Barça ne perd pas espoir et revient à la charge pour tenter de récupérer son ancien joueur.

D'après Mundo Deportivo, une nouvelle proposition serait sur le point d'être envoyée à Leonardo et au PSG : un prêt payant de deux ans avec une option d'achat obligatoire en 2021. Le média catalan indique également que le FCB aimerait disposer d'une possibilité d'achat dès 2020, sans que celle-ci ne soit obligatoire. Pour Le Parisien, la solution du prêt n'est pas "envisagée" au sein de l'état-major parisien.

Tuchel : "Aujourd'hui, il ne peut pas jouer"

Les autres médias espagnols ont un son de cloche différent . Pour Sport, le FC Barcelone a proposé un prêt d'un an mais en prenant en compte l'option d'achat, le PSG recevrait seulement 160 millions d'euros. De son côté, la Cadena SER indique que le club de Lionel Messi aurait proposé un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat comprise entre 170 et 180 millions d'euros, la meilleure offre évoquée jusqu'à présent

Par rapport au terrain, Thomas Tuchel espère toujours une issue positivie à ce dossier, comme il l'a indiqué au micro de Canal+ après la défaite du côté de Rennes (1-2). "Je dis toujours la même chose, le mercato est ouvert encore plus de 10 jours et vous pensez que ça va se régler demain ou après-demain ? Ce que je pense ce n'est pas important. Aujourd'hui mon joueur ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas fait des entrainements comme les autres, et c'est la situation, il n'y a rien d'autre à chercher."