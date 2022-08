MERCATO | Les négociations entre Adrien Rabiot et Manchester United avancent lentement

Si la Juve et United ont trouvé un accord pour la vente de Rabiot, les négociations entre le club anglais et le joueur ne sont pas encore conclues.

Le 3 août, nous vous expliquions que la Juventus et Manchester United avaient trouvé un accord pour le transfert d'Adrien Rabiot pour un montant estimé à 18 millions d'euros.

Les deux parties étaient satisfaites puisque la Juventus cherche à se séparer du milieu de terrain français tandis que Manchester United recherche un milieu de terrain après le départ de Paul Pogba (à la Juventus) et l'échec dans le recrutement de Frenkie de Jong (le Néerlandais ne veut pas quitter le Barça tant qu'il n'aura pas reçu des salaires impayés).

En revanche, les négociations entre Manchester United et Véronique Rabiot, la maman et agent du joueur avancent beaucoup plus lentement.

Comme le révèle SportMediaset ce jeudi 11 août, si Adrien Rabiot est d'accord pour rejoindre les Red Devils, les différentes parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le salaire que l'international français percevra en Angleterre.

Madame Rabiot aurait demandé à ce que son fils touche plus que les sept millions d'euros annuel qu'il perçoit à la Juventus. Une demande qui pour le moment n'a pas été acceptée par le club mancunien.

Mediaset précise par ailleurs que Véronique Rabiot et Manchester United doivent échanger ce vendredi 12 août. De quoi parvenir enfin à un accord ? Affaire à suivre.