Mercato - Napoli et Maradona, Boateng a une idée pour Messi

Kevin Prince-Boateng a appelé son ancien coéquipier Lionel Messi à rejoindre Naples pour rendre hommage à Maradona.

L’histoire serait belle. Récemment, l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Diego Armando Maradona, nous a quittés. Laissant un pays, l’ , et une ville, , en deuil. Son successeur désigné, Lionel Messi, lui a rendu hommage. Mais il pourrait faire bien plus.

Comme vous le savez très certainement, "La Pulga" sera en fin de contrat au Barça l’été prochain, et au vu de son départ avorté il y a quelque mois, peu de chances pour qu’il prolonge l’aventure en Catalogne… De quoi inspirer un rêve à Kevin-Prince Boateng, ancien coéquipier de Messi au Barça.

"Il serait obligé d'aller à l'entraînement avec un putain d'hélicoptère"

Récemment transféré à Monza (Serie B), le club de Silvio Berlusconi, le Ghanéen est visiblement en mode "nostalgie". Et il aimerait à nouveau voir un N°10 argentin régaler le Napoli : "Messi va terminer son contrat à Barcelone, et ce serait énorme qu'il appelle Naples et leur dise : 'Puis-je venir ?'. Ce serait comme dans un film", s’est-il enthousiasmé lors d’une interview accordée à ESPN.

"Il serait obligé d'aller à l'entraînement avec un putain d'hélicoptère, parce que les gens seraient prêts à le bouffer tellement ils seraient contents. Ce serait une histoire formidable pour le monde, pas seulement pour le football. Ce serait un message. Ça entrerait dans l'histoire. Si j'étais Messi, j'appellerais le président de Naples et je lui dirais". D’accord avec Boateng ?