Mercato : Naples songerait à Trippier

Kieran Trippier, le défenseur international anglais de Tottenham, serait dans le viseur du Napoli pour l'été prochain.

La déception de l'élimination n'est pas encore évacuée du côté de . Le club translapin, qui apparaissait comme un épouvantail de l'Europa League après avoir été reversé en provenance de la , a dû tirer un trait sur cet objectif après avoir été battu sèchement par , deux fois (2-0, 0-1).

Le Napoli, dauphin de la en , s'attend désormais à une fin de saison moins savoureuse et peut se projeter sur la préparation de la prochaine. Dans cette optique, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur Kieran Trippier, le défenseur latéral droit de et de l'équipe d' .

Trippier, 28 ans, a pris une autre dimension depuis un an grâce à ses performances remarquées en lors de la , où sa qualité de pied lui avait permis de se distinguer sur ses coups francs ou ses centres dans l'épopée des Three Lions, demi-finalistes du tournoi.



Des qualités et une progression qui n'ont pas laissé Carlo Ancelotti insensible. Sky Sport Italia indique ainsi que Naples serait prêt à formuler une offre pour l'international anglais. Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, aurait commencé à nouer des contacts avec l'entourage du joueur pour prendre la température.

Trippier, troisième de et demi-finaliste de Ligue des champions, est engagé dans une fin de saison palpitante avec Tottenham. Le board du club londonien a ainsi reporté toute discussion concernant le mercato à la fin de la saison pour garder ses joueurs focalisés sur ces deux tableaux, où les enjeux sont considérables dans une saison historique pour les Spurs. Jusqu'à présent, Trippier a fait 33 apparitions saison. Il a inscrit un but en Premier League, sur coup franc, une spécialité qui fait son effet auprès de ses prétendants...