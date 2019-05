Mercato - Naples intéressé par un transfert de Diego Costa ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Napoli aimerait s'attacher les services de l'attaquant espagnol des Colchoneros cet été.

Revenu en héros après une aventure à marquée par des différents avec son ancien entraîneur en la personne d'Antonio Conte, et ce malgré un titre de remporté avec les Blues en grande partie grâce à sa contribution, Diego Costa avait pourtant tout pour réussir un retour triomphal chez les Colchoneros, qu'il s'apprête sans doute aujourd'hui à quitter après une saison indigente.

En effet, entre les blessures à répétition, sa grosse sanction après ses insultes à l'arbitre face au Barça, et plus dernièrement les soupçons de fraude fiscale dont il fait l'objet, Diego Costa est dans le creux de la vague ces dernières semaines, et ne devrait pas faire de vieux os dans la capital espagnole, où son retour n'a pas franchement marqué les esprits. En tout cas pas de manière positive... Bien au contraire.

L'article continue ci-dessous

Carlo Ancelotti intéressé par le profil de Diego Costa ?

Sur le départ mais n'ayant pas brillé à Madrid, difficile donc d'estimer la côte actuelle de Diego Costa sur le marché des transferts. Néanmoins, il semblerait qu'un prétendant venant d' soit en passe de se positionner sur le dossier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Napoli aimerait en effet s'attacher les services de l'ancien joueur de Chelsea cet été, dans le but d'ajouter un attaquant plus expérimenté à son effectif.

​

Reste à savoir si le principal intéressé acceptera de potentiellement jouer les seconds couteaux en Italie, Carlo Ancelotti ayant clairement annoncé qu'Arkadiusz Milik sera son attaquant numéro un la saison prochaine. Enfin, quels seront les demandes de l'Atlético de Madrid pour accepter de voir partir l'international espagnol ? Tant de questions qui pourraient considérablement compliquer le dossier durant les prochaines semaines.