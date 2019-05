Mercato - Naples intéressé par Clyne (Liverpool)

Le latéral anglais, prêté à Bournemouth depuis janvier, souhaite quitter Anfield cet été. Il a notamment des prétendants en Serie A.

s'intéresse de près à Nathaniel Clyne, alors que le vice-champion d' est à la recherche d'un nouveau latéral droit pour la saison prochaine. Le club italien est entré en contact avec au sujet de l'international anglais.

Les Reds, de leurs côté, espèrent récupérer environ 17 millions d'euros en vendant un joueur qui a également des touches en , du côté de et de , où il a joué lors de la seconde moitié de saison après y avoir été prêté lors du mercato hivernal.

L'article continue ci-dessous

Les Napolitains s'intéressent également au joueur de Kieran Trippier, un dossier qui pourrait s'avérer bien plus onéreux. En effet, Clyne n'a plus qu'une seule saison de contrat sur les bords de la Mersey, ce qui pourrait convaincre Liverpool de laisser partir le joueur de 28 ans pour un prix plus modeste.

Le latéral droit avait rejoint Anfield à l'été 2015 en provenance de . Il a depuis porté le maillot des Reds à 103 reprises, mais seulement 10 fois lors des deux dernières saisons, qui ont vu éclore Trent Alexander-Arnold à ce poste. Au point de le voir quitter le club en jenvier dernier pour un prêt de six mois chez les Cherries. Demi-saison lors de laquelle il a disputé 15 matches, un interim suffisamment concluant pour convaincre le club de tenter de le conserver.

Le mercato est déjà ouvert outre-manche et plusieurs départs sont à prévoir pour Liverpool, à commencer par le jeune Rafa Camacho. Des éléments plus expérimentés comme Alberto Moreno et Daniel Sturridge pourraient également s'en aller.