Mercato - Naples : Inspiré par Kane, Osimhen répond à l'intérêt des clubs de Premier League

L'attaquant nigérian a répondu aux spéculations qui ont fait rage sur son avenir cet été.

L'attaquant nigérian Victor Osimhen a répondu aux rumeurs le liant à un transfert en Premier League. Le Nigérian a également révélé qu'il était "inspiré" par Harry Kane de Tottenham, qu'il considère comme un modèle, aux côtés de la légende de Chelsea et de la Côte d'Ivoire Didier Drogba. Le joueur de 23 ans aurait attiré l'attention de plusieurs grands clubs, dont les Spurs et Manchester United, après avoir marqué 18 buts en 32 matches toutes compétitions confondues pour Naples en 2021-22.

"Naples est l'un des meilleurs endroits pour jouer au foot"

Victor Osimhen n'a cependant pas l'intention de bouger pendant la période de transfert actuelle, car il considère que c'est un "privilège" d'exercer son métier dans l'un des meilleurs clubs d'Italie. "J'ai vécu des moments très difficiles, même privés, mais Naples a toujours été proche de moi et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je suis heureux, je suis dans une belle ville et dans un club merveilleux", a-t-il déclaré au Corriere dello Sport.

"Naples est l'un des meilleurs endroits pour être footballeur : Diego Maradona a joué ici, le meilleur de tous les temps, je considère comme un privilège et un grand honneur de jouer dans le stade qui porte son nom". Ce ne sont que des rumeurs du marché : Je suis bien ici et je n'ai jamais eu de relations aussi étroites avec tout le monde qu'en ce moment", a ajouté l'ancien attaquant du LOSC.

"Je suis heureux à Naples"

"J'ai parlé avec le président, c'est lui qui décide, et il m'a rassuré en m'expliquant les projets du club. Je suis content de ce qu'il m'a dit et les achats sont de qualité : les paroles ont été suivies d'actes. Je suis très heureux de jouer avec Naples et nous verrons à l'avenir", a ajouté Victor Osimhen dont l'avenir semble donc s'écrire à Naples.

Osimhen révèle ses modèles et ses sources d'inspiration

Osimhen a suivi de près les progrès de Kane à Tottenham, ayant déjà idolâtré Drogba au cours des premières années de sa carrière, et est également un admirateur de plusieurs de ses collègues actuels de Serie A. "Drogba est mon idole, mon inspiration, il m'a toujours motivé pour devenir ce que je suis et j'espère un jour me rapprocher de lui", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, je suis également inspiré par Harry Kane, mais il y a beaucoup d'attaquants autour de moi que j'aime et dont je peux apprendre quelque chose.

"Immobile est mon attaquant italien préféré. Je l'aime beaucoup. Dusan Vlahovic est également très fort. Ensuite, Romelu Lukaku est de retour à l'Inter, il y a Lautaro Martinez. Et il y a moi. Ce sera une bonne lutte pour le titre de meilleur buteur", a analysé l'attaquant de Naples. Osimhen a également encensé l'entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, qui, selon lui, sait exactement comment tirer le meilleur de lui.

"C'est un entraîneur de haut niveau, chaque jour il essaie de me motiver et de me faire tirer le meilleur du potentiel que j'ai", a-t-il ajouté. "Je pense qu'il est l'entraîneur idéal pour moi à ce stade, il est l'une des raisons pour lesquelles je donne toujours le meilleur de moi-même. Je suis heureux quand il est satisfait de mes performances."