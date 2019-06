Mercato Nantes : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au FC Nantes.

FC : les enjeux du mercato d'été 2019

Le FC Nantes n'a qu'une seule certitude à l'aube de la saison 2019-2020 : celle de pouvoir enfin tourner la page de l'exercice 2018-2019, marqué par des difficultés sportives (l'entraîneur portugais Miguel Cardoso remplacé par Vahid Halilhodzic dès le mois d'octobre, alors que les Canaris pointaient à la 19ème place de ), l'abandon du projet de nouveau stade et surtout par le décès tragique de son attaquant Emiliano Sala en janvier. Comme un symbole, le club a d'ailleurs décidé de rénover son logo, inchangé depuis 2008.

Nouveau logo, les détails du changement 👇 pic.twitter.com/UdhdD2rfiT — FC Nantes (@FCNantes) 23 mai 2019

La couverture du grand livre de l'histoire nantaise a changé, certes, mais quels seront les acteurs du prochain chapitre ? Le flou demeure mais devrait vite se dissiper. Waldemar Kita, président du club depuis 2007, souhaite transmettre les clés de la Maison jaune à l’homme d’affaires britannique Benjamin Leigh Hunt, contre 80 à 100 M€. Les Kita père et fils (Franck, directeur délégué) devraient toujours apparaître dans l'organigramme nantais en 2019-2020, de même que "Coach Vahid", bien que les noms de Sabri Lamouchi et Bruno Genesio, soufflés aux oreilles du futur propriétaire, soient régulièrement évoqués.

Comme dans la coulisse, le casting des acteurs sur le terrain reste à définir. Du côté des départs, 11 Canaris ont d'ores et déjà décidé de voler sous d'autres cieux. Parmi eux, cinq joueurs prêtés en 2018-2019 ont retrouvé leur club d'origine, même si Nantes aimerait conserver Majeed Waris. Les ventes de Diego Carlos (au FC Séville pour 15 M€) et Koffi Djidji (transféré définitivement au pour près de 5 M€) ont permis de renflouer les caisses en partie, et celle d'un élément bankable tel Valentin Rongier pourrait les compléter. À ce jour, les Canaris cherchent au moins un gardien de but, deux défenseurs, autant de milieux et un attaquant.

FC Nantes : les départs du mercato estival 2019

Dans le sens des arrivées, les jeunes(Laval),(premiers contrats professionnels) sont les seuls mouvements -gratuits- à signaler pour l'instant. Il en faudra bien davantage si les Nantais veulent faire mieux que leur 12ème place obtenue la saison passée.

Joueur Position Destination Ciprian Tatarusanu Gardien Olympique Lyonnais ( ), fin de contrat Valentin Eysseric Milieu offensif ( ), retour de prêt (avec option d'achat) Yassine El Ghanassy Ailier gauche Fin de contrat Majeed Waris Attaquant (POR), retour de prêt (avec option d'achat) Edgar Ié Défenseur central LOSC (Ligue 1), retour de prêt Antonio Mance Attaquant AS Trencin (Slovaquie), retour de prêt Anthony Walongwa Défenseur central Fin de contrat Enock Kwateng Latéral droit FC Girondins de (Ligue 1), fin de contrat Gabriel Boschilia Milieu offensif AS (Ligue 1), retour de prêt Diego Carlos Défenseur central Séville FC (LaLiga), transfert (estimé à 15 M€) Koffi Djidji Défenseur central Torino FC ( ), transfert définitif (estimé à 4,5 M€)

FC Nantes : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Abdoulaye Dabo Milieu gauche Olympique Lyonnais (Ligue 1), transfert Valentin Rongier Milieu (Ligue 1), transfert Maxime Dupé Gardien ?

FC Nantes : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Bridge Ndilu Attaquant Stade Lavallois (National), libre, contrat de 5 ans (2019-2024) Santy Ngom Attaquant ( ), retour de prêt Charly Jan Gardien Premier contrat professionnel Samuel Yepie Yepie Milieu Premier contrat professionnel

FC Nantes : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019