Mercato, Naldo discute avec Monaco ?

L'expérimenté défenseur brésilien Naldo serait d'accord pour rallier l'AS Monaco cet hiver.

En attente de la venue éventuelle de Cesc Fabregas, l'AS Monaco serait sur le point de faire signer un renfort intéressant en défense. Si l'on se fie aux révélations faites par RMC ce mercredi, l'arrière central Naldo a donné son aval pour s'engager avec l'équipe de la Principauté. Actuellement, il négocierait avec ses décideurs de Schalke 04 pour une résiliation de son contrat.

Âgé de 36 ans, Naldo apporterait son vécu à la formation princière, lui qui compte treize saisons en Bundesliga, mais aussi quatre apparitions avec la Seleçao. Cette année, il n'est apparu cependant qu'à sept reprises dans l'élite allemande.

L'article continue ci-dessous

Un transfert de Naldo confirmerait la volonté de l'ASM de miser sur des joueurs chevronnés en cette période de mi-saison, et dans le but d'encadrer les nombreux jeunes de l'effectif. En cette initiative, la direction et l'entraineur Thierry Henry y voient comme la dernière carte à abattre afin d'éviter le naufrage et se redresser au classement.

S'il s'engage avec les vice-champions de France, Naldo peut espérer compter sur son compatriote Jemerson pour faciliter son adaptation. Ils pourraient même constituer le duo titulaire en défense centrale.