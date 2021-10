Mercato : Nabil Fékir pourrait filer à l’anglaise

L’international français Nabil Fékir est convoité par trois clubs de Premier League.

Nabil Fékir pourrait bientôt quitter son club espagnol du Bétis Séville. Alors qu’il était dernièrement question qu’il prolonge son bail en Andalousie, l’ancien Lyonnais aurait reçu des sollicitations émanant d’Angleterre. Trois clubs de PL s’intéressent à lui.

Selon le site Fichajes, West Ham, Everton et Arsenal souhaiteraient tous s’attacher les services du champion du monde. Et ils pourraient passer à l’offensive dès le mercato hivernal. A 28 ans, Fékir est donc susceptible de se voir offrir la chance dans un autre grand championnat européen.

En Angleterre pour se rapprocher des Bleus ?

Un challenge outre-Manche pourrait aider Fékir à donner un nouvel élan à sa carrière et retrouver éventuellement grâce auprès de Didier Deschamps, le sélectionneur national. Ce dernier ne l’a plus convoqué depuis septembre 2020 et le déplacement en Croatie.

Pour rappel, il y a trois ans, Fékir avait déjà été proche de rallier la Premier League. Son transfert chez les Reds de Liverpool paraissait quasi bouclé avant que ça ne capote à la dernière minute. L’intéressé a tenu son agent comme responsable de cet échec, reconnaissant aussi que cette histoire l’a beaucoup peiné et qu’il a mis du temps à s’en remettre.

Cette saison, dans le championnat espagnol, Fékir a joué sept matches, tous en tant que titulaire. Il ne compte que deux gestes décisifs : 1 but et une assistance.