Mercato - Mousa Dembélé (Tottenham) attendu en Chine

À six mois de la fin de son contrat, l'international belge devrait rejoindre le Beijing Guoan pour 13 millions d'euros.

Annonce un temps au Paris Saint-Germain comme une piste possible pour l'entrejeu, Mousa Dembélé va finalement poursuivre sa carrière en Chine. Le milieu de terrain âgé de 31 ans doit s'engager avec le Beijing Guoan selon la BBC et le Daily Mail. Les Spurs se sont décidés à vendre l'international belge à six mois de la fin de son contrat. Cette opération devrait leur rapporter 13 millions d'euros.

Apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues cette saison, dont dix rencontres de Premier League, l'ancien joueur de Fulham est actuellement blessé, en raison d'un pépin physique à la malléole. Son départ pourrait avoir pour conséquence l'arrivée d'un renfort au milieu de terrain pour le club londonien.