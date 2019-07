Mercato - Mourinho cherche le "bon projet" après son licenciement de Manchester United

José Mourinho est à la recherche d'un projet idéal pour rebondir après son expérience avec Manchester United.

José Mourinho espère un retour à la direction d'un club sept mois après avoir été limogé par , mais a souligné qu'il attendait "le bon projet". Le Portugais, âgé de 56 ans, a passé deux ans et demi à Old Trafford, en remportant la .

Quand Sky Sports lui a demandé s’il avait envie de retourner sur un banc, Mourinho a répondu: "Oui, mais je vais attendre le bon club, le bon projet.



"Et pendant ce temps, je fais des choses que j'aime faire. Je préfère travailler mais j'aime les autres sports et c'est une bonne occasion de profiter de choses autres que le football."



Profitant clairement de son temps libre, Mourinho a été photographié à Silverstone lors des qualifications du Grand-Prix de Grande-Bretagne, samedi, où Valtteri Bottas a devancé Lewis Hamilton en pole position.



La veille, à Wimbledon, on l’avait vu plus au sud, alors que Roger Federer occupait le devant de la scène en s'imposant en demi-finale du tournoi face à son éternel rival, Rafael Nadal.