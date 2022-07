Mercato : montant, durée de contrat, numéro de maillot... Tout savoir sur le transfert de Mohamed Bayo au LOSC

Lille a officialisé le recrutement de l'attaquant de Clermont, Mohamed Bayo, pour plus de 10 millions d'euros.

En deux saisons, Mohamed Bayo a connu une ascension fulgurante et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir martyrisé les défenses de Ligue 2, après avoir confirmé avec Clermont en Ligue 1, l'attaquant de 24 ans va entrer dans une nouvelle dimension en rejoignant le LOSC. Lille a officialisé le recrutement de Mohamed Bayo, auteur de quatorze buts et cinq passes décisives pour sa première saison en Ligue 1.

Un transfert à plus de 10 millions d'euros

Courtisé par plusieurs clubs européens dont West-Ham, Everton, Valence, Francfort et d'autres, Mohamed Bayo a finalement décidé de rester dans le championnat de France et de rejoindre les Dogues. Lille a déboursé entre 10 et 14 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant clermontois. Le montant officiel n'a pas été dévoilé, mais Clermont espérait 14 millions d'euros pour l'international guinéen alors que le LOSC avait formulé une offre initiale de 10-11 millions d'euros, repoussé par le club auvergnat.

En ce qui concerne le contrat de Mohamed Bayo, l'attaquant de 24 ans s'est engagé sur un contrat à longue durée avec le LOSC. Il a signé un contrat de cinq ans le liant au champion de France 2020-2021 jusqu'en juin 2027. Pour officialiser le transfert de Mohamed Bayo, le LOSC a publié une vidéo sur son compte Tik Tok où on voit le nouveau numéro floqué du buteur. Il portera donc le numéro 27 à Lille.

Olivier Létang s'est félicité du recrutement de Mohamed Bayo sur le site officiel du LOSC : "Nous accueillons Mohamed au LOSC avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le plaisir de voir nous rejoindre un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1. Et la satisfaction d’avoir attiré au club et convaincu un joueur très convoité qui a également exprimé clairement de son côté la motivation et l’envie de rejoindre le LOSC".

"Une sensation unique de rejoindre un très grand club"

"Paulo Fonseca et toutes les équipes du LOSC vont accompagner Mohamed au quotidien pour qu’il puisse continuer sa progression et son évolution. Comme nos autres recrues, au-delà même de son talent, Mohamed nous a séduit par son profil humain et son caractère. Nous lui souhaitons la bienvenue et la meilleure des adaptations au LOSC", a ajouté le président du LOSC.

Mohamed Bayo n'a pas caché sa fierté de rejoindre Lille et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière : "C’est une sensation unique pour moi d’avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Je suis très heureux et fier d’avoir été choisi par les dirigeants lillois. Je vais tout donner pour essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs. Le Domaine de Luchin est un endroit magnifique, propice au travail. Il n’y a pas meilleur lieu pour bosser et progresser.