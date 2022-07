Mercato : montant, durée de contrat, clause libératoire...Tout savoir sur le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone

Le club a annoncé la signature de l'attaquant polonais, qui est déjà à Miami pour se présenter avec le reste de l'équipe.

Enfin, après plusieurs chapitres, le roman a une fin : Robert Lewandowski quitte le Bayern Munich et jouera la saison prochaine pour le FC Barcelone. C'est ce qu'a annoncé le club catalan sur ses différents médias sociaux, mettant ainsi fin à l'un des feuilletons de l'été et réalisant l'un des recrutements qui excitent le plus les fans du FC Barcelone.

L'attaquant polonais avait mis la pression sur la formation bavaroise ces derniers jours en arrivant en retard aux premiers entraînements, un geste que le secrétariat technique du club a parfaitement compris pour conclure l'affaire.

Combien d'argent coûtera-t-il, combien d'années de contrat, quel sera son salaire ?

Le désir de l'attaquant était clair dès le départ : quitter le Bayern Munich pour jouer au FC Barcelone, qui n'a pas hésité à faire une offre au club allemand. L'offre du club catalan de 45 millions d'euros plus cinq millions d'euros de variables a suffi, alors que les champions de Bundesliga demandaient initialement 60 millions d'euros pour leur attaquant de 33 ans.

En revanche, le contrat du joueur sera de trois saisons plus une optionnelle. Robert Lewandowski disposera d'une clause libératoire de 500 millions d'euros.

Acuerdo con el Bayern Múnich para el traspaso de Lewandowski — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2022

Jusqu'à quand Lewandowski avait-il un contrat avec le Bayern Munich ?

Su vínculo con el club alemán finalizaba a mediados del 2023, pero el jugador ya le había comunicado a los directivos que no pensaba extender el contrato. Entonces, ante este panorama, si el Bayern quería obtener algún rédito económico, debía venderlo este año.

L'intention du Polonais, selon ses propres déclarations

Le 30 mai, à la fin de la saison, Robert Lewandowski a clairement exprimé sa position : "À partir d'aujourd'hui, il est certain que mon histoire avec le Bayern Munich est terminée et je ne peux pas imaginer une autre coopération avec le club après ce qui s'est passé ces derniers mois. Je pense que le transfert sera le meilleur pour les deux parties. Je crois que le Bayern ne m'arrêtera pas juste parce qu'il en a l'occasion.

La dernière saison de Lewandowski avec le Bayern

Lors de la saison 2021-2022, les chiffres de l'attaquant sont hors du commun. En Bundesliga, il a marqué 35 buts en 34 matchs ; en Ligue des champions, il en a marqué 13 en 10 matchs ; et en Supercoupe d'Allemagne, il a marqué deux fois en un match. Il n'a manqué que son seul match de Coupe d'Allemagne.