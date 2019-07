Mercato - Monchi : "Ben Yedder est un joueur de Séville et il n'y a pas eu d'offres pour lui"

Le directeur sportif du FC Séville a clarifié le futur de l'attaquant français. Pour lui, Ben Yedder est bien un joueur du club andalou.

Wissam Ben Yedder était l'un des meilleurs joueurs du FC Séville l'année dernière. Le Français ne manque pas de prétendants sur le marché et a vu son nom être associé à des clubs comme , Barcelone et le PSG.



Le directeur sportif sévillan, Monchi, a nié avoir des offres pour Ben Yedder, en conférence de presse.



"Ben Yedder est un joueur de Séville. Franchement, aucune offre n'a été faite pour lui. Après ses vacances, il rejoindra l'équipe pour la pré-saison et, si quelque chose se présente, ce sera évalué avec le président", a-t-il déclaré.



Au sujet des possibles incorporations dans l'effectif, Monchi n'a pas voulu s'exprimer sur l'intérêt présumé pour Luis Alberto ( Rome): "Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas les nôtres, je préfère omettre tout type de réponse à ce sujet afin qu'elle ne soit pas mal interprétée."