Mercato - Monaco : une option d'achat fixée à 10 millions d'euros pour Islam Slimani ?

Les dirigeants monégasques disposeraient d'une option d'achat à 10 millions d'euros pour l'attaquant algérien qui flambe actuellement en Ligue 1.

Auteur de quatre buts et de quatre passes décisives depuis son arrivée en cet été, Islam Slimani épate les observateurs du côté de l'AS . L'attaquant algérien, prêté par Leicester, a permis à son équipe de redresser la tête en championnat après des débuts très compliqués. Son duo offensif avec Wissam Ben Yedder fonctionne déjà à merveille.

La question de son avenir se pose déjà en raison de ses performances qui dépassent les attentes des dirigeants monégasques. Selon Football, l'option d'achat fixée par les Foxes pour le vainqueur de la CAN 2019 serait de dix millions d'euros. Reste à savoir ce que décidera l'état-major du club de la Principauté mais nul ne doute qu'Islam Slimani a déjà marqué de nombreux points.

"Au début de saison, on ne croyait pas beaucoup en moi"

L'ancien joueur de Fenerbahçe et du Sporting CP est revenu sur ses prometteurs débuts en L1 sur le site officiel de l'AS Monaco. "C’est toujours bien de découvrir de nouveaux championnats. Je me sens bien, j’essaye toujours d’aider l’équipe. Au début de saison, on ne croyait pas beaucoup en moi. C’était même un avantage."

En raison de son état physique (il avait été souvent blessé en 2018-2019) et de ses statistiques peu flatteuses, il est vrai que son arrivée sur le Rocher avait suscité un certain scepticisme. Désormais, Islam Slimani fait l'unanimité autour de lui.