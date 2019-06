Mercato - Monaco : Une offre de 8M€ pour Lecomte ?

Après une saison difficile, Monaco serait notamment à la recherche d'un nouveau gardien. La piste prioritaire mènerait à Benjamin Lecomte.

L'AS est à la recherche d'un nouveau gardien en vue de la saison prochaine après la saison compliquée vécue par Danijel Subasic (34 ans) et Diego Benaglio (35 ans). Selon les informations de L'Equipe, la priorité du club de la Principauté serait le Montpelliérain Benjamin Lecomte, performant cette saison et régulièrement appelé en équipe de .

Les Monégasques pensaient pourtant dans un premier temps au Lillois Mike Maignan mais sa valeur marchande a bondi après sa saison plus que réussie sous les couleurs de . Leonardo Jardim se serait donc rabattu sur celui qui est désormais sous contrat jusqu'en 2023 dans l'Hérault, où il est arrivé en 2017 en provenance de Lorient pour 2,5 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Toujours selon le quotidien, le récent 17e de , également intéressé par le latéral droit Ruben Aguilar après la saison manquée de Djibril Sidibé, serait sur le point de formuler une offre à hauteur de huit millions d'euros.

Reynet ou Samba à ?

"On verra ce qui va se passer lors du mercato d’été", avait déclaré l'intéressé en fin de saison sur le plateau de Téléfoot alors qu'un intérêt de l'OM notamment était évoqué. Avant d'en remettre une couche quelques jours plus tard sur RMC : "À mon âge et à ce moment-là de ma carrière, il est toujours nécessaire d'étudier toutes les possibilités. Je ne m'en suis jamais caché. (...) Pour ma progression, ça reste un point d'interrogation. Savoir où le club a envie d'aller et ce que j'ai moi comme opportunités."

S'il venait à quitter l'Hérault, le MHSC pourrait se tourner vers le Toulousain Baptiste Reynet ou le Caennais Brice Samba pour le remplacer. Deux pistes plus envisageables que celle menant à Paul Bernardoni, qui a de fortes de chances d'être à nouveau prêté à Nîmes la saison prochaine.