Mercato - Monaco : Tielemans sur le départ ?

Le milieu de terrain belge, prêté depuis janvier à Leicester, ne devrait pas revenir en Principauté. Il dispose de plusieurs offres en Angleterre.

Youri Tielemans ne devrait pas revenir à cet été. En difficulté en première partie de saison sur le Rocher, le milieu de terrain belge avait été prêté en janvier dernier du côté de Leicester, qui a terminé à la neuvième place de . Une demi-saison réussie plus tard, le joueur a fait savoir qu'il ne se voyait pas revenir à Monaco.

Selon le Telegraph, les Foxes seraient sur le point de formuler une offre de 45 millions d'euros afin d'obtenir la signature définitive de l'international belge (23 sélections, 1 but). Un transfert qui aurait toutes les chances d'aboutir puisque Leonardo Jardim ne compterait pas non plus sur lui en vue de la saison prochaine.

Mais si Leicester apparaît le moeux placé pour l'accueillir, le joueur disposerait de plusieurs offres et notamment en provenance de . "J'ai été agréablement surpris des offres qui sont parvenues auprès de mon entourage. Plusieurs très grands clubs se sont renseignés. Leicester est aussi un grand club à mes yeux, un club familial, avec de l'ambition. Je n'écarte aucune possibilité", expliquait l'intéressé au début du mois alors qu'il participait au rassemblement de la .

Dans tous les cas, Monaco devrait réaliser une bonne opération pour un joueur acheté environ 25 millions d'euros à l'été 2017 et qui a parfois eu du mal à confirmer les attentes placées en lui en Principauté. En une saison et demie sous les couleurs monégasques, Tielemans aura disputé 65 rencontres pour six buts et trois passes décisives.