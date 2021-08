Mercato : Monaco suit avec attention le feuilleton Mbappé

Club formateur de Kylian Mbappé, l’AS Monaco suit avec intérêt le feuilleton de l’attaquant du PSG, qui pourrait lui rapporter une jolie somme.

Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo… Ce mercato estival 2021 risque de rester dans les mémoires avec des transferts inimaginables mais qui ont finalement vu les deux premiers cités quitter leur club de (presque) toujours pour rejoindre le PSG, tandis que le Portugais est lui revenu à ses premiers amours avec Manchester United.

Dans une situation économique liée au Covid-19 qui devait pourtant annoncé un relatif calme plat sur le marché des transferts, le PSG a été l’un des clubs les plus actifs, en flairant notamment les bons coups « gratuits », et à trois jours de la fin du mercato, le club parisien risque encore de faire beaucoup parler de lui.

En cause ? Le dossier Kylian Mbappé qui n’a toujours pas trouvé d’épilogue. Vendredi, Leonardo a réaffirmé la position du PSG, assurant que le club « n’avait pas l’intention de lâcher Mbappé et que la situation n’avait pas changé » depuis sa sortie médiatique, deux jours auparavant.

Alors, le Real Madrid va-t-il faire une nouvelle offre après avoir été prêt à lâcher 160 millions d’euros puis 180 millions d’euros pour Mbappé ? Il reste encore trois jours pour le savoir et du côté de Monaco, on suit ce feuilleton estival avec beaucoup d’attention.

L'article continue ci-dessous

"Oui nous suivons cette situation avec beaucoup d’intérêt car cela implique directement notre club mais notre attention principale, ce sont les performances, les prestations en championnat. Je ne suis au courant de rien pour ce transfert. J’espère juste beaucoup du PSG et de Kylian", a assuré Oleg Petrov au micro de RMC, peu après le tirage au sort de l'Europa League.

Non pas parce que le club de la Principauté veut se lancer sur la piste du champion du monde 2018 mais tout simplement parce qu’un accord avec le PSG et le Real Madrid dès cet été lui sera beaucoup plus bénéfique financièrement qu’un départ libre de Mbappé dans un an.

En effet, une clause a été glissée au moment du départ du natif de Bondy de Monaco vers la capitale et l’ASM devra toucher 35 millions d’euros en cas de départ. Une somme qui serait la bienvenue dans les caisses monégasques après avoir loupé la qualification pour la Ligue des Champions