Mercato - Monaco se positionne sur Daniele Rugani (Juventus)

La fermeture du mercato anglais, le 8 août dernier, a été un coup dur pour de nombreuses équipes européennes qui espéraient pouvoir refourguer leurs indésirables à nos voisins d’outre-Manche. La fait partie des déçus, notamment en ce qui concerne Daniele Rugani (25 ans). Dans les ultimes heures, le défenseur central avait failli partir à , mais le deal trouvait finalement un épilogue malheureux.

Exit la , donc. Reste l’AS Roma, intéressée depuis un bon bout de temps par les services de Rugani. Depuis le départ de Kostas Manolas pour cet été, le club de la Louve rêve d’installer une charnière centrale 100% italienne avec Gianluca Mancini. Mais les Giallorossi ne sont pas les seuls à lorgner l’ancien joueur d’ . Selon nos informations, l’AS se serait renseigné sur son profil ce mardi.

#Monaco have started today the contacts with #Juventus for Daniele #Rugani @goal