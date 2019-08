Mercato - Monaco : Irvin Cardona va signer à Brest lundi

Le jeune attaquant appartenant à l'AS Monaco va être vendu au promu brestois.

Ce n'est un secret pour personne, comme l'a confié Oleg Petrov à l'AFP il y a quelques jours, l'AS cherche à dégraisser. Le club de la principauté a énormément de joueurs sous contrat et essaye de prêter ou vendre les indésirables.

Formé à l'AS Monaco, Irvin Cardona ne s'est jamais imposé chez les Rouge et Blanc et va quitter le club dans les prochains jours. Selon nos informations, l'attaquant de 22 ans est attendu lundi pour s'engager avec Brest, promu en cette saison.

Prêté les deux dernières saisons au Cercles Bruges, l'attaquant français a inscrit quinze buts en trente-huit rencontres en première division belge et en Coupe de . Cette fois-ci, Irvin Cardona ne sera pas prêté mais bel et bien vendu.

Auteur de sept matches avec l'AS Monaco durant la saison 2016-2017 sans avoir marqué le moindre but, l'ancien international des moins de 18 et des moins de 20 ans français va faire le grand saut à Brest. L'attaquant de 22 ans aura très certainement sa carte à jouer, bien plus qu'à Monaco, sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio.