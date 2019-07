Mercato - Monaco : Gelson Martins (Atletico Madrid) définitivement transféré, un contrat jusqu’en 2024

L’AS Monaco a trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour le transfert définitif de Gelson Martins, prêté lors des six derniers mois.

Si l’AS a réussi à se maintenir en la saison passée, elle le doit en grande partie à Gelson Martins (24 ans). Prêté en janvier dernier par l’Atletico Madrid, le Portugais a donné un second souffle à la formation monégasque grâce à ses accélérations dévastatrices, et surtout grâce à ses 4 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions. Et il pourra donc continuer à s’amuser sur le Rocher la saison prochaine…

Ce lundi, l’ASM a effectivement trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour le transfert définitif de l’ailier. Selon plusieurs sources, celui-ci devrait rapporter environ 30 millions d’euros aux Colchoneros. De son côté, le joueur se sent visiblement bien en Principauté puisqu’il a paraphé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2024.

Pas d’Europe pour Gelson Martins

"Nous sommes très heureux d’annoncer que Gelson reste à l’AS Monaco. En quelques mois, Gelson a montré beaucoup de qualités. Son adresse, sa vivacité, ses capacités de percussion et son énergie ont aidé l’équipe et seront à n’en pas douter de précieux atouts pour le groupe à l’avenir. Nous sommes convaincus que Gelson pourra poursuivre ici sa progression et continuer à démontrer tout son potentiel", a déclaré le vice-président monégasque, Oleg Petrov, dans un communiqué.

Gelson Martins représentait effectivement la principale priorité du club, et surtout de son entraîneur Leonardo Jardim, pour le mercato d’été. À Madrid, le joueur n’entrait pas dans les plans de Diego Simeone, ce qui peut aussi expliquer son choix de rester en . Pour rappel, Monaco, qui a terminé en 17e position au classement la saison passée, ne disputera aucune compétition européenne cette année, ni la Ligue des Champions, ni la .