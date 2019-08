Mercato - Monaco : Chadli sur le départ

Le milieu offensif belge Nacer Chadli devrait être prêté un an par Monaco à Anderlecht.

Arrivé sur le Rocher il y a un an, Nacer Chadli est l'un des joueurs qui symbolisent la saison très délicate de l'AS .

Le milieu offensif belge était parvenu à tirer son épingle du jeu lors de l'épopée de la en , troisième de la , mais ces promesses ne se sont pas prolongées en Principauté. Emprunté et noyé dans le contexte collectif de l'équipe, l'ancien joueur de est en quête de rebond.

Dans cette optique, il devrait retourner au pays. Selon les informations du journal La Dernière Heure, devrait voir arriver Nacer Chadli en prêt pour un an. Une opération qui ne comporterait pas d'option d'achat.

Le journal belge indique notamment que l'ASM et le club de Bruxelles auraient trouvé un accord écrit et qu'il ne manquerait plus que le joueur satisfasse la traditionnelle visite médicale.

Pour rappel, l'international belge est arrivé en provenance de West Bromwich Albion. Il a disputé 22 matches avec Monaco, sans parvenir à inscrire un seul but.