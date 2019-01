Mercato - Michy Batshuayi (Chelsea) courtisé par Everton, West Ham et le Betis Séville

L'attaquant belge qui va être rappelé de son prêt à Valence pourrait rebondir en Liga mais aussi en Premier League selon nos informations.

Chelsea a conclu un accord de prêt avec West Ham et le Real Betis, mais Everton refuse de payer le prix demandé à 40 millions d'euros, selon nos informations. Les Blues espéraient vendre Bayshuayi et récupérer leur investissement initial après avoir signé le joueur de 25 ans en 2016 pour le même prix, en provenance de l'OM.

Au départ, les Toffees estimaient Batshuayi à environ 22 millions d'euros et, faute d'espoir de parvenir à un accord avec l'international belge, ils refuseraient également à Cenk Tosun une porte de sortie. Monaco avait accepté un accord pour reprendre les six derniers mois du contrat de prêt à Valence, mais Chelsea lui a permis de partir, car ils préféraient le céder en transfert direct.

West Ham et le Real Betis ont maintenant convenu d'un accord avec Chelsea pour la signature d'un prêt de Batshuayi, tandis que le joueur cherche à prendre une décision avant la fermeture du mercato. Batshuayi s'entraînait à part à Valence, tandis que le club voulait s'en séparer en raison de son poids dans la masse salariale du club.

L'entraîneur Chelsea, Maurizio Sarri, n’est pas non plus intéressé par le retour de Batshuayi, Gonzalo Higuain et Olivier Giroud étant ses deux attaquants pour le reste de la saison. Les Blues se sont séparés d'Alvaro Morata afin de faire venir l'attaquant argentin en provenance de la Serie A.