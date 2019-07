Mercato - "Messi peut venir à l'Inter si il veut jouer avec Lautaro", estime Beto Yaque (agent)

Beto Yaque, l'agent de Lautaro Martinez, a estimé que l'attaquant n'allait pas quitter San Siro cet été.

L’agent de Lautaro Martinez a déclaré que son client ne quitterait pas l’Inter cet été, affirmant que si Lionel Messi voulait jouer avec son coéquipier international, il pourrait rejoindre le club intériste.



Son profil a été encore amélioré lors de la Copa America de l’été, alors qu’il a marqué deux buts en quatre matches pour aider l’ à se classer à la troisième place du tournoi.

"Lautaro Martinez ne quittera pas l'Inter et il a hâte de commencer à travailler avec Conte", a déclaré Yaque à FCInterNews.



De toute évidence, être félicité par le meilleur joueur du monde est merveilleux et très satisfaisant. Lautaro était extrêmement heureux d’entendre les compliments de Leo Messi et cela lui donnait seulement envie de travailler encore plus dur pour atteindre ses objectifs.



Cependant, Lautaro ne pense qu'à l'Inter. Il est heureux avec les Nerazzurri et rêve grand. Conte l'a déjà appelé pour expliquer sa méthode de travail et compte bien sur lui. ”



Yaque a de nouveau évoqué les rumeurs établissant un lien entre son client et les champions de la , soulignant qu’ils n’avaient pas été contactés officiellement.



"C’est vrai, il y a eu des intérêts des Blaugrana pour Martinez, bien que personne du club ne nous ait officiellement contacté. Ce sont des rumeurs dont nous savons qu’elles sont dans une certaine mesure vraies, mais je le répète, Lautaro reste à l’Inter. Disons simplement que si Messi veut jouer avec Martinez, alors il peut venir à l'Inter."