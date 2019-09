Mercato - Mauro Icardi : le PSG et l'Inter Milan proches d'un accord

Les deux parties seraient optimistes pour le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi au PSG. L'Argentin doit d'abord prolonger son contrat à l'Inter.

Très actif en cette dernière journée de mercato, le espère réaliser un grand coup en accueillant Mauro Icardi. Indésirable du côté de l' , où Antonio Conte n'en veit pas, l'attaquant argentin a été courtisé partout en Europe.

La , , l'AS Rome ou encore l' ont été annoncés commes des points de chute potentiels mais c'est bien le PSG qui pourrait rafler la mise. Selon Sky Sport, les discussions entre les deux parties incitent à l'optimisme.

Un prêt avec OA évoqué

L'opération devrait être la suivante : un prêt avec option d'achat qui serait bouclé dès que l'attaquant argentin prolongera son contrat avec les Nerazzurri. il possède à ce jour encore deux ans de contrat avec la formation lombarde.

Procede bene per @MauroIcardi al @PSG_inside dopo una notte di trattative: si va avanti per il rinnovo con @Inter e poi prestito con diritto di riscatto al #Psg @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2019

Avec les blessures d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé, Leonardo et le PSG ont décidé de passer à l'action pour le recrutement d'un attaquant. À cet instant, la piste Icardi est la plus probable même si le nom de Rodrigo Moreno (Valence) a circulé dimanche soir.