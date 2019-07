Mercato - Matthijs de Ligt ne partira pas en stage avec l'Ajax afin de finaliser son transfert à la Juventus

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, l' Amsterdam se rendra en stage de préparation en Autriche sans Matthijs de Ligt ce samedi. Le défenseur central de 19 ans doit finaliser les derniers détails de son transfert avec la , comme indiqué par Sky Sport.

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré depuis plusieurs semaines pour le capitaine du club qui a atteint les demi-finales de la la saison dernière. Courtisé notamment par le Barça et le , De Ligt a finalement privilégié la Vieille Dame.

Last details to be finalized with Ajax and then... Matthijs de Ligt to Juventus! @SkySport #transfers #deLigt #Ajax #Juve