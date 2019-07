Mercato - Marseille : Dario Benedetto se rapproche de l’OM, dénouement ce vendredi ?

L’Olympique de Marseille pourrait prochainement officialiser une seconde recrue : Dario Benedetto, le buteur de Boca Juniors.

Après plusieurs mercatos teintés de désillusion, le désormais célèbre mot "grantatakan" donne de l’urticaire du côté de Marseille. Et pourtant, celui-ci pourrait bel et bien débarquer sur la Canebière cet été. Comme nous vous l’expliquions récemment, Dario Benedetto (29 ans), le buteur de Boca Juniors, se serait d’ores et déjà mis d’accord avec la direction phocéenne, mais le plus dur restait à faire : que les deux clubs en fassent de même.

Pour rappel, l’OM avait déjà formulé une première offre à hauteur de 13 millions d’euros trois semaines auparavant. Insuffisant pour convaincre les dirigeants argentins, qui campaient sur leurs positions et sur la clause de départ du joueur (21 millions d’euros). Mais le président Jacques-Henri Eyraud a décidé de revenir à la charge avec une nouvelle proposition comprise entre 15 et 16 millions d’euros.

Benedetto restera à Boca jusqu’au 1er août

Présent en conférence de presse ce vendredi, le président de Boca, Daniel Angelici, a confirmé la nouvelle offensive olympienne. "Marseille a fait une première offre pour Benedetto, nous l’avons refusée. Mais ils en ont fait une nouvelle, nous allons l’analyser aujourd’hui. Je vais en parler avec notre entraîneur et nous répondrons à l’OM dans la journée", a-t-il déclaré. Et selon de nombreux médias argentins, la réponse devrait être positive !

Vraisemblablement, Benedetto devrait donc être le prochain "grantatakan" de l’OM. Mais quand bien même les deux clubs parviendraient à trouver un accord ce vendredi, l’Argentin ne rejoindra pas la cité phocéenne avant le début du mois d’août. "Aucun joueur ne partira avant le 1er août", a confirmé Angelici, en raison des huitièmes de finale de Copa Libertadores que Boca doit jouer contre l’Athletico Paranense (match aller le 25 juillet, match retour le 1er août). Les supporters marseillais retiennent leur souffle.