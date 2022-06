Mercato : Marotta confirme la piste Lukaku et dresse la feuille de route de l'Inter Milan

Le directeur général des sports de l'Inter "annonce" des arrivées et confirme qu'il étudie attentivement les pistes Lukaku et Dybala.

L'Inter catalyse toute l'attention du marché des transferts en Italie pour son activité, tant au niveau des arrivées que des départs. Le dernier nom à avoir fait beaucoup parler est, bien sûr, celui de Romelu Lukaku, proche de redevenir un joueur des Nerazzurri après une parenthèse compliquée à Chelsea. Cependant, l'annonce du retour du Belge n'arrivera pas aujourd'hui : c'est ce qu'a déclaré Giuseppe Marotta, qui s'est exprimé aux micros de 'Radio Rai' lors de l'émission 'Radio Anch'io Sport'.

"L'annonce de l'arrivée de Lukaku d'aujourd'hui ? Absolument pas. Mais de manière plus générale, je dis que moi, Ausilio et Baccin avons le devoir de construire une équipe compétitive tout en respectant la durabilité et l'équilibre financier du club. De là, viennent les enquêtes et les négociations. Nous, les managers, devons essayer toutes les pistes, sans avoir peur de ne pas atteindre le but. La piste Lukaku est viable, mais elle présente des difficultés et nous devons comprendre s'il y a les moyen pour la réussi ou non'", a analysé le dirigeant de l'Inter Milan.

"Romelu Lukaku et Paulo Dybala ? Nous nous sommes jetés dessus dès que nous avons su que des conditions de marché étaient favorables à l'Inter. Ce sont des profils qui peuvent être très importants pour nous et nous ferons de notre mieux pour les recruter. Si on le fait, c’est bien, sinon on passera à d'autres objectifs", a ajouté Marotta.

Le dirigeant de l'Inter Milan veut miser sur la continuité et n'envisage donc pas de sacrifier Lautaro Martinez, qu'il considère comme intransférable, pour faire signer d'autres joueurs : "Nous avons un business plan et il coïncide avec la clôture de la campagne de transferts dans le positif et la maîtrise des coûts salariaux. C'est dans cet esprit que nous agissons. Nous voulons que l'équipe reste forte et compétitive, c'est l'histoire du club. Nous pensons que Lautaro est un élément indispensable pour poursuivre nos objectifs".

En revanche, Marotta a promis deux arrivées. Pour le premier jour du camp d'entraînement, Inzaghi disposera certainement de Mkhitaryan et d'Onana : "Oui, il aura de nouvelles recrues. Alors qui seront-ils, je ne le sais pas encore. Mkhitaryan sera officiel dans les prochains jours, Onana est déjà arrivé. Nous voulons aussi développer les jeunes de la Primavera, nous avons quelques talents importants. Nous devons faire preuve de légèreté avec eux".

Enfin, côté départ, Skriniar est le principal candidat avec une pression mise par le PSG devenant de plus en plus insistante : "C'est un marché dans lequel il est plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur. La défense est le département dans lequel nous serons obligés d'agir. Nous réfléchissons à de bonnes alternatives en cas de départ de Skriniar. Bremer serait utile pour plusieurs équipes de haut niveau, nous avons toute notre attention sur lui".