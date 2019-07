Mercato - Mario Lemina : "Revenir en France, ça me tente"

Ayant fait part de ses envies de départ à ses dirigeants, Mario Lemina, évoluant à Southampton, ne serait pas contre un retour en Ligue 1, cet été.

Formé au et notamment passé par l' et la Turin, Mario Lemina, désormais âgé de 25 ans, évolue du côté de , en . Arrivé en 2017 chez les Saints, le Gabonais ne devrait néanmoins pas s'y éterniser, lui qui ne cache pas ses envies d'aller voir ailleurs, et qui se dit actuellement à la recherche active d'un nouveau challenge.

Dans un entretien accordé à Football ce mercredi, celui qui avait remporté la Coupe du Monde U20 en 2013 s'est confié en longueur sur l'état d'esprit qui l'anime actuellement et sur les raisons le poussant à vouloir quitter le récent 16ème du championnat anglais.

"Je m'étais simplement mis en tête de faire deux ans à Southampton, et de voir si je pouvais franchir une autre étape. On s'était mis d'accord avec le directeur sportif. La blessure est arrivée fin décembre, ça m'a freiné, c'est dommage, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin avec Southampton. Je préfère qu'on reste en bons termes, fidèles à ce qu'on s'était dit", a d'abord avoué Mario Lemina, évoquant des conditions bien précises.

"Il y a un risque, bien sûr, mais je sais ce dont je suis capable"

"Je n'ai pas accompagné l'équipe en stage en accord avec l'entraîneur. Il veut construire son groupe avec les joueurs qui veulent rester au club, donc il m'a laissé de côté. Dès l'an dernier, j'avais posé mes conditions : je voulais aller voir ailleurs cet été. J'ai aussi été très frustré par ma blessure qui a duré quatre mois (une pubalgie qui l'a éloigné des terrains entre le 30 décembre et le 20 avril, ndlr), donc je souhaite vraiment découvrir autre chose."

De plus, le natif de Libreville, apparu à 21 reprises en championnat la saison dernière, affirme ne pas craindre les potentielles conséquences de sa décision, tout en mesurant les risques de celle-ci. "Je n'ai pas peur, j'ai fait un choix et je l'assume jusqu'au bout. Je me tiens à mon plan, j'ai décidé de dire aux dirigeants que je voulais partir, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un risque, bien sûr, mais je sais ce dont je suis capable, je suis à 100% et je vais prouver que je peux revenir très vite à mon meilleur niveau. Certains clubs seront peut-être plus prudents, mais ils me connaissent déjà. Aujourd'hui je suis totalement remis, j'ai beaucoup travaillé. Je suis prêt à passer à autre chose. La pubalgie, c'est une blessure très dure à gérer, qui nécessite beaucoup de travail. Je l'ai effectué et désormais je vais très bien physiquement", a en effet assuré le milieu de terrain.

Quant à sa future destination, force est de constater qu'un retour en n'est pas à exclure. "Revenir en France, ça me tente, oui ! Mais rester en ou revenir en aussi (rires). Pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes. Tout dépend du projet qu'on me propose, des discussions avec Southampton... Il y a beaucoup d'inconnues, je suis dans l'attente, même si j'ai déjà eu quelques approches. J'espère vraiment que ça se fera rapidement, pour pouvoir faire partie d'une équipe avant la reprise du Championnat", a enfin déclaré Mario Lemina. Avis aux amateurs, donc.