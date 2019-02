Mercato : Marek Hamsik devrait filer en Chine

Le meneur de jeu de Naples, Marek Hamsik, devrait s'engager avec le club de Dalian, en Chine, selon les informations de Sky Italia.

La longue histoire de Marek Hamsik à Naples se termine. Le match contre la Sampdoria (3-0) était le dernier du meneur de jeu slovaque avec le maillot bleu.



Selon les informations de Sky Italia, Hamsik aurait donné son accord pour rejoindre le club de Dalian et est attendu dans les prochaines heures en Chine pour finaliser son transfert.

Sauf retournement de situation, le meneur de jeu ne sera donc plus un joueur du Napoli cette semaine.

L'offre économique de Dalian, qui correspondra à environ 9 millions d'euros nets par saison pour les trois prochaines années, a fini de convaincre le milieu offensif de quitter l'Europe.



Naples percevra environ 20 millions d'euros pour la vente de son capitaine, qui a écrit des pages importantes de l'histoire du club ces dernières années.



Hamsik avait battu Bruscolotti pour devenir le joueur comptant le plus d'apparition sous le maillot bleu ciel, et avait surtout dépassé Maradona pour en être le meilleur buteur de tous les temps. Cette saison, il avait reculé à un poste de milieu devant la défense.



"Marek nous a demandé de partir à un moment où nous sommes bien fournis au milieu de terrain. C’est pourquoi Ancelotti a donné son approbation... Nous verrons ce qui se passera. C'est chez lui et nous serons heureux de le revoir s'il veut revenir, c'est notre histoire, j'ai souvent dit non, mais il a toujours fait son devoir, c'est un professionnel impeccable", avait déclaré Aurelio De Laurentiis plus tôt dans la journée.