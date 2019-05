Mercato - Marcin Bulka, jeune gardien de Chelsea, a signé un pré-contrat avec le PSG

Le jeune portier polonais (19 ans) n'a pas prolongé avec les Blues et rejoindra la formation parisienne dans les prochaines semaines.

Comme indiqué par la presse polonaise et confirmé par Goal, Marcin Bulka a signé un pré-contrat pour rejoindre le PSG cet été, alors que son contrat arrivait à expiration avec . Plusieurs autres clubs européens étaient sur ce dossier mais les dirigeants parisiens ont su boucler son arrivée avant tout le monde.

Les Blues avaient recruté le portier polonais, alors qu'il n'avait que 16 ans, au FCB Escola Varsovie, en , mais l'aventure entre les deux parties est sur le point de s'achever malgré une tentative de prolongation de la part du club londonien.

Aucune minute disputée cette saison en compétition officielle

Le jeune gardien a participé à la première tournée de pré-saison de Maurizio Sarri et a débuté dans trois de ces quatre matches qui se sont déroulés rétrospectivement en et en Europe.



Cependant, il n'a disputé aucune minute cette saison en match officiel, devenant le troisième voire le quatrième choix derrière Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero, mais aussi Jamie Cumming, jeune gardien anglais qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2021.



Bulka jouera pour concurrencer Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, tandis que Kevin Trapp actuellement en prêt à l' , reviendra l'été prochain dans la capitale. Le jeune gardien polonais sait ce qu'il l'attend à Paris.