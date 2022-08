Mercato : Mané, De Ligt... Comment le Bayern Munich bénéficie de son propre "Sherlock Holmes"

Les géants allemands ont changé leur stratégie de recrutement cette année, avec l'arrivée de nombreux jeunes joueurs.

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a qualifié le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le directeur technique Marco Neppe de Sherlock Holmes et Dr Watson du marché des transferts. Le champion d'Allemagne en titre a réalisé des recrutements importants cet été, avec l'arrivée de Matthijs de Ligt et de Sadio Mané, entre autres.

Salihamidzic, le magicien du Bayern

Hasan Salihamidzic et Marco Neppe ont été les cerveaux derrière la stratégie de transfert et Robert Hainer estime que leur capacité à déduire quels joueurs conviennent à l'équipe rappelle les personnages littéraires emblématiques de Sir Arthur Conan Doyle. "Salihamidzic a le cœur du Bayern et donne toujours tout pour ce club, nous le savons tous", a déclaré Hainer à l'Abend Zeitung.

FC Barcelone : Les supporters du Bayern, Nagelsmann... les aveux de Robert Lewandowski sur son transfert

"Quand on voit la véhémence avec laquelle il a mis en œuvre le transfert de Mane, par exemple - on s'amuse beaucoup avec lui. On pourrait presque dire que c'est comme Sherlock Holmes et le Dr Watson, qui sont toujours à l'affût et tirent les bonnes conclusions. Marco fait l'analyse, Hasan a une quantité incroyable d'expérience dans cette industrie et dans les relations avec les joueurs. Il sait ce que c'est dans un vestiaire, ce que c'est d'être un joueur", a ajouté le président du Bayern Munich.

Un Bayern tournée sur le long terme

Le chef du club affirme que le Bayern a changé son fusil d'épaule cette année en choisissant de signer plus de prospects à long terme. De Ligt, 22 ans, a été signé en provenance de la Juventus, Ryan Gravenberch, 20 ans, en provenance de l'Ajax et Mathys Tel, 17 ans, en provenance de Rennes. De plus, Hainer affirme que lui et le PDG Oliver Kahn ont également contribué à leur stratégie.

Bayern Munich : Son avenir, Mané, De Ligt, Lewandowski... les confessions de Lucas Hernandez

"Cette année, nous avons abordé la politique de transfert de manière plus long terme et plus structurée", ajoute-t-il. "Nous nous sommes assis ensemble il y a des mois et avons analysé ce dont nous avons besoin et qui est sur le marché. Au cours des deux dernières saisons, nous avons parfois dû obtenir des joueurs par des actions précipitées dans les derniers jours de la fenêtre de transfert. C'est là que nous avons mis le levier".

"Comme tout au FC Bayern, c'est un effort commun, nous sommes incroyablement bien coordonnés là-bas. Oliver Kahn, en tant que PDG, pousse beaucoup de choses au Bayern, Hasan a mis beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre des transferts, et j'ai apporté mes expériences de ma longue vie professionnelle", a conclu Robert Hainer.