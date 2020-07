Mercato - OM : Mandanda veut finir sa carrière à Marseille

Lors d’une interview accordée au Phocéen, Steve Mandanda a rappelé tout l’amour qu’il portait à l’Olympique de Marseille.

À l’instar de nombreux joueurs de l’ , Steve Mandanda (35 ans) sera en fin de contrat en 2021, et il n’a toujours pas prolongé son bail avec la formation phocéenne. Mais le champion du monde ne rêve que d’un club, celui où il se trouve actuellement.

Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait l'importance et l'amour que j'accorde à ce club. Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer», a expliqué Mandanda au site spécialisé Le Phocéen.

La retraite à 36 ans pour Mandanda ?

Dans un an, le portier aura 36 ans. Un bon âge pour prendre sa retraite ? "Sincèrement, je ne me fixe pas de limites, avoue le natif de Kinshasa. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer dans le futur", a-t-il confié au Phocéen, lui qui n’a toujours pas tranché.

"Les anciens m'ont toujours dit que tant que je pouvais jouer il fallait jouer, tirer jusqu'à ce qu'on pouvait. Après, c'est sûr que si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai, c'est sûr", a promis Mandanda, qui tentera de ne pas faire la saison de trop. Dans tous les cas, le portier a envoyé un message fort à sa direction.