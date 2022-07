Mercato - Manchester United : Un retour au Sporting pour Cristiano Ronaldo ? Ruben Amorim répond

Le joueur de 37 ans était lié à un retour au club de Lisbonne mais l'entraîneur dit qu'il n'a pas entendu parler d'un accord.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo risque de durer tout l'été. Désireux de quitter Manchester United, le Portugais n'a pas trouvé de porte de sortie et voit toutes les portes se fermer les unes après les autres. Un retour dans son club formateur, le Sporting a même été évoqué dans la presse, bien que ce ne soit pas la priorité de CR7. L'entraîneur du Sporting CP, Ruben Amorim, a laissé entendre que les rumeurs selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait revenir dans le club portugais cet été ne sont pas fondées.

Amorim surpris par les rumeurs

Ronaldo a fait savoir à Manchester United qu'il souhaitait partir lors de la fenêtre de transfert actuelle afin de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Le Sporting serait une destination possible pour l'attaquant de 37 ans, étant donné qu'il est passé par le centre formation du club et a fait 31 apparitions en équipe nationale avant de partir pour Old Trafford en 2003.

L'article continue ci-dessous

Cristiano Ronaldo et Manchester United vont discuter

Néanmoins, Ruben Amorim a déclaré qu'il n'avait pas entendu parler de la possibilité que le club de Lisbonne fasse revenir Cristiano Ronaldo, insistant sur le fait qu'il se concentrait sur le fait de pouvoir conserver ses stars actuelles. "J'ai entendu cela [les rumeurs sur Ronaldo]. Je ne lis rien, je ne vois rien", a-t-il déclaré aux journalistes.

La priorité : conserver Matheus Nunes

"Pour moi, la réalité est différente, il s'agit de garder mes joueurs", a ajouté l'entraîneur du Sporting. Matheus Nunes est l'une des stars du Sporting qui risque d'être vendu à un grand club européen. Liverpool a été évoqué pour le milieu de terrain de 23 ans, à qui il reste quatre ans de contrat au Sporting.

Mercato : Cristiano Ronaldo prêté ? Manchester United y pense

Ruben Amorim a confirmé que international portugais aux huit sélections a rejeté les offres d'autres clubs et qu'il ne partira pas pendant la période de transfert actuelle. "Je suis heureux que Matheus Nunes soit toujours là. Je suis heureux que les joueurs du Sporting, comme Nunes, rejettent les offres qui [changeraient] leur vie pour rester au Sporting", a ajouté l'entraîneur.

"C'est ma réalité. Je suis très heureux avec mon équipe et mes joueurs sont les meilleurs du monde", a conclu Ruben Amorim. Même si un retour au Sporting n'était pas l'option privilégiée par Cristiano Ronaldo à ce stade de sa carrière, même son club formateur ne semble pas prêt à lui ouvrir les portes. Plus le temps passe et plus Cristiano Ronaldo se rapproche de Manchester.