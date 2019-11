Mercato : Manchester United prêt à passer à l'action cet hiver pour Sancho et Haaland

Après un nouveau début de saison décevant, Manchester United pourrait se montrer très offensif lors du prochain mercato hivernal.

a pour objectif de réaliser deux transferts majeurs en janvier : Jadon Sancho et Erling Braut Haaland.



Les décideurs du club britannique estiment qu'il est possible d'obtenir un accord pour Sancho en janvier. Le jeune prodige anglais (19 ans) a écopé d'une amende et n'a pas été convoqué par son entraîneur Lucien Favre pour le choc contre le en octobre après son retour tardif de sélection.

Il a ensuite été remplacé après seulement 36 minutes de jeu dans le match au sommet contre le , qui s'est soldé par une déroute des Jaune et Noir (0-4).



Le malaise potentiel entre le club et le joueur a alerté le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, sur la possibilité que Dortmund soit prêt à ouvrir la porte pour son jeune attaquant.



Woodward a évoqué la capacité du club à faire ce qu’il appelle des transferts "opportunistes", tel que l’achat de Juan Mata sous David Moyes par exemple.

Louis van Gaal et José Mourinho ont tous deux été frustrés par le passé lorsque Woodward leur a présenté des cibles qu’ils ne souhaitaient pas, bien que Mourinho ait cédé à son cas dans le cas de Fred, de peur qu'aucun autre milieu de terrain ne soit disponible.



Étant donné que Woodward conserve le contrôle général sur la politique de transferts et qu’il a un lien direct avec la famille Glazer, son influence est totale. Et pour le coup, cette opportunité aurait de quoi ravi Ole Gunnar Solskjaer, qui apprécie les caractéristiques du crack anglais.



Par ailleurs, Man United est conscient du fait que le joueur veut jouer régulièrement en . Autant dire qu'une place dans le big 4 en janvier serait un argument de poids.

L’attaquant du Red Bull Salzburg, Erling Braut Haland, est également dans le viseur. L’international norvégien a évidemmenjt tapé dans le viseur de Solskjaer après des performances sensationnelles en Ligue des champions. Manchester United aimerait le faire venir pour le prêter jusqu'à la fin de saison à son club actuel.



Si ces deux joueurs arrivent, le club anglais abandonnera les pistes menant à Declan Rice et Mario Mandzukic, également cotés pour renforcer le secteur offensif.