Mercato - Manchester United, Pogba au Real Madrid cet hiver ? La réponse sèche de Solskjaer !

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas caché son agacement quant aux rumeurs qui circulent au sujet de Paul Pogba.

Après avoir fait l'objet de multiples rumeurs de départ cet été, Paul Pogba est finalement resté à .

Le champion du monde français n'avait pourtant pas caché ses velléités de départ, mais le , qui le courtisait ardemment via Zinédine Zidane, n'a pas trouvé de terrain d'entente avec l'écurie britannique.

"Paul ne va nulle part"

Il reste désormais à savoir si ce feuilleton peut reprendre cet hiver. Ole Gunnar Solskjaer n'en exclut pas la possibilité, mais le technicien norvégien, déjà échaudé par la défaite inquiétante des siens à Londres contre West Ham (2-0), n'a pas caché son agacement.

"Je n'écoute pas le président du Real Madrid. Je ne suis pas inquiet pour le moment et je ne le serai pas à l'avenir concernant Paul", a expliqué Solskjaer après le match. "Si cela recommence en janvier, il n'y aura pas non plus d'inquiétude. S'il faut de nouveau vivre avec les rumeurs, on fera avec comme on l'a fait cet été".

"Paul ne va nulle part, il travaille dur et est totalement impliqué à Manchester United", a continué le manager de MU, catégorique. "Il fait partie des fortes personnalités de l'équipe, c'est quelqu'un qui ira sur n'importe quel terrain avec le plein de confiance. C'est ce que je veux pour un joueur de Manchester United. Il faut une forte personnalité pour jouer ici".