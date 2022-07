Mercato : Manchester United officialise l'arrivée de Lisandro Martinez

La révolution menée par Erik Ten Hag continue de prendre forme à Old Trafford avec la venue du défenseur argentin.

Manchester United a signé Lisandro Martinez en provenance de l'Ajax, le défenseur international argentin rejoignant Old Trafford au terme d'une longue saga de transferts. Erik ten Hag a rapidement identifié le joueur de 24 ans comme une cible de choix après avoir lui-même quitté les champions d'Eredivisie pour rejoindre les poids lourds de la Premier League cet été.

Les Red Devils devancent Arsenal

Il a maintenant son homme, et les Red Devils renforcent leur ligne arrière avec un joueur qui sera impatient d'impressionner dans son nouvel environnement, surtout avec la Coupe du monde 2022 qui approche à grands pas.

Les Red Devils investissent 45 millions de livres sterling (environ 50 millions d'euros) dans Martinez, ajoutant ainsi un autre défenseur central de grande valeur à leurs rangs défensifs.

Manchester n'a pas été la seule équipe de Premier League à s'intéresser à Martinez pendant la fenêtre de transfert actuelle, avec les vieux adversaires d'Arsenal qui ont également cherché à conclure un accord à un moment donné.

Les Gunners avaient une offre formelle sur la table, mais GOAL a pu confirmer que l'intérêt de l'Emirates Stadium s'est refroidi après avoir été incapable de se mettre d'accord sur un prix.

L'ancien gardien de but Edwin van der Sar, aujourd'hui directeur général de l'Ajax, aurait aidé les Red Devils à conclure un accord.

Martinez sera-t-il titulaire avec les Red Devils ?

Les fonds nécessaires à la conclusion d'un transfert pour Martinez laissent penser qu'il sera aligné pour une place de titulaire à Ten Hag.

Cependant, United dispose d'un certain nombre d'autres défenseurs centraux internationaux et de grandes décisions devront être prises en ce qui concerne la rotation et les départs éventuels.

Il a été confirmé que Harry Maguire conservera son rôle de capitaine pour 2022-23, ce qui signifie qu'il devrait débuter de nombreux matches nationaux et européens, tandis que Raphaël Varane a remporté la Coupe du monde avec la France.

Victor Lindelof a fait près de 200 apparitions pour United, et reste une option fiable, tandis que la star ivoirienne Eric Bailly est une figure populaire parmi les supporters, même s'il a du mal à trouver du temps de jeu régulier ces derniers temps.

Ten Hag n'a pas hérité d'une pénurie de défenseurs centraux à United, mais il s'agit de savoir s'ils ont le bon profil pour jouer son jeu basé sur la possession et construire à partir de l'arrière.

Martinez est considéré comme tel et le nouveau manager de United ne s'inquiète pas de sa petite taille, puisqu'il l'a vu dominer aux Pays-Bas avec l'Ajax.

L'international argentin est également bon en possession du ballon et sera à l'aise pour prendre le ballon dans les espaces restreints lorsqu'il sera sous pression.

En tant que défenseur central gauche, il pourra soit couvrir Harry Maguire, soit permettre au capitaine de United de se déplacer sur la droite, où il est plus à l'aise.

Qui d'autre Manchester United va-t-il signer cet été ?

Ces dernières semaines, l'attention s'est concentrée sur Cristiano Ronaldo et son désir de partir pour un rival en quête de trophées.

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, figure depuis un certain temps déjà en tête de liste de leurs achats estivaux.

Un accord pour recruter l'international néerlandais de Barcelone est maintenant proche, et comme Martinez, c'est un autre joueur que Ten Hag connaît bien pour l'avoir côtoyé à l'Ajax, avec un certain nombre d'autres stars liées aux géants de l'Eredivisie que le tacticien néerlandais a à l'œil.

Il a été question que l'attaquant brésilien Antony quitte Amsterdam pour Manchester, mais Jurrien Timber semble destiné à rester aux Pays-Bas.

Bien qu'il ait du mal à attirer un arrière droit à Old Trafford, Ten Hag a finalisé la signature de Tyrell Malacia, l'arrière gauche de 22 ans très apprécié, en provenance de Feyenoord.

Christian Eriksen s'est également engagé gratuitement en provenance de Brentford, tandis qu'un gardien de but d'appoint pourrait être recruté après le départ en prêt de Dean Henderson à Nottingham Forest.