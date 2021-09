Mercato : Manchester United n’oublie pas Dembélé

Après l’avoir ardemment sollicité l’été dernier, MU songerait de nouveau à attirer Ousmane Dembélé dans son effectif.

Bien qu’ayant déjà fortement recruté en attaque lors du dernier mercato, avec les acquisitions de Jason Sancho et de Cristiano Ronaldo, Manchester United pense à s’offrir d’autres renforts offensifs dans un futur proche.

D’après le quotidien catalan El Nacional, les responsables du club s’intéressent très sérieusement à Ousmane Dembélé, l’ailier de Barcelone. Il s’agit d’une ancienne cible, puisqu’ils l’avaient convoité en 2020 mais sans réussir à le faire signer.

Dembélé sera bientôt en fin de contrat du côté du Nou Camp. Même s’il est souvent blessé, le board blaugrana cherche à le conserver dans son effectif. L’international tricolore serait, lui aussi, ouvert à un nouveau deal au sein de son équipe actuelle, plutôt qu’à un challenge ailleurs. Avec les départs récents de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, il a clairement une carte à jouer.

Dembélé à MU pour remplacer Martial ?

La rumeur d’un intérêt ravivé envers Dembélé intervient à un moment où Anthony Martial est annoncé comme possible partant. L’ex-Monégasque est confronté à des critiques acides outre-Manche en ce moment.

Pour rappel, Dembélé a rejoint le Barça en 2017 en provenance de Dortmund et contre un montant de 135M€. Il a depuis disputé 138 matches et marqué 33 buts avec cette formation. Des chiffres qui auraient pu être beaucoup plus conséquents s’il n’avait pas été arrêté à plusieurs reprises pour cause de blessure.