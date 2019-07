Mercato - Manchester United : Marcus Rashford prolonge jusqu'en 2023

L'international anglais de 21 ans a prolongé son contrat avec les Red Devils jusqu'en 2023.

Marcus Rashford a signé ce lundi un nouveau contrat avec jusqu'en 2023, avec encore une année supplémentaire en option. Manchester United devait impérativement prolonger rapidement le contrat de son joueur de 21 ans étant donné qu'il devait expirer à la fin de la saison 2019-2020.

International avec les Three Lions (32 sélections, 7 buts), le jeune attaquant va donc continuer d'évoluer sous les couleurs de son club formateur, qui souhaite faire de Marcus Rashford un cadre de l'effectif pour la prochaine saison. Et selon plusieurs sources, la prolongation du contrat de Marcus Rashford serait assortie d'un salaire entre 200 000 et 300 000 € par semaine.

Le natif de Manchester s'est confié sur le site officiel du club à propos de son ambition future avec les Red Devils. "Manchester United est la chose la plus importante de ma vie depuis que je suis arrivé ici à l'âge de sept ans. Ce club m'a formé à la fois en tant que joueur et en tant que personne. C'est donc un tel privilège chaque fois que j'ai l'occasion de porter ce maillot." a t-il déclaré.

"Je tiens à remercier Ole (Gunnar Solskjaer, son entraîneur) et son personnel pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. ils constituent un groupe parfait d'entraîneurs pour que je puisse poursuivre mon développement et que j'aille encore plus loin. Je donnerai tout ce que je peux pour aider ce club à retrouver sa place et à offrir aux fans les trophées qu'ils méritent." a expliqué Rashford.

Rashford, qui a fait ses débuts sous les ordres de Louis van Gaal à United en 2016, a déjà disputé 170 apparitions avec les Red Devils et a inscrit 45 buts à seulement 21 ans.