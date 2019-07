Mercato - Manchester United : Lukaku donne un indice sur son avenir

L'international belge a posté une photo avec son agent et le commentaire suivant : "à suivre bientôt". Il est suivi de près par l'Inter.

Romelu Lukaku a laissé entendre que sa situation à pourrait rapidement évoluer, alors que la rumeur d'un départ vers l'Inter reste très importante. Antonio Conte n'a jamais caché qu'il aimerait attirer l'ancien avant-centre d'Everton à San Siro, alors que les Nerazzuri pourraient avoir besoin d'un renfort offensif avec le possible départ de Mauro Icardi.

L'international belge n'a pour l'instant pas été intégré dans la préparation des Red Devils, ce qui ressemble bien à un signe supplémentaire qu'il pourrait quitter le club cet été.

Le joueur a suggéré ce samedi qu'une annonce pourrait être faite rapidement à propos de son avenir. Il a en effet posté une image sur les réseaux sociaux, en compagnie de son agent, Federico Pastorello, déclarant que les événéments allaient "bientôt se poursuivre".

Pastorello, de son côté, n'a eu de cesse de chercher à faire monter les enchères autour de son client, qui compte plus de 100 buts en . "Nous avons amélioré notre sélection d'attaquants et atteint le sommet avec Lukaku, qui est l'un des trois ou quatre meilleurs attaquants du monde", a-t-il déclaré à Il Foglio Sportivo.

En avril dernier, au moment où les premières rumeurs sont apparues, il s'était déjà exprimé : "C'est sa seconde saison ici et il lui en restera encore trois dans son contrat. Nous verrons. Il est quelqu'un qui aime connaître une autre culture, un football différent. Il voit un moyen de faire carrière dans différents pays parce qu'il aimerait gagner des trophées, faire ses preuves et dire à ses enfants : 'J'ai gagné là-bas et j'ai gagné là et j'ai gagné là et j'ai gagné là' et 'J'étais un très bon joueur dans tous les grands championnats'. Alors voyons, l'avenir est vraiment très ouvert."

Lukaku a lui-même laissé entendre en fin de saison dernière qu'il pourrait être intéressé pour rejoindre l'Italie. L'Inter pourrait lui donner cette opportunité, alors que la Juve est également citée parmi les prétendants.