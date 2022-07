Mercato - Manchester United : Les présidents de l'Atlético et du Bayern statuent définitivement sur le cas Cristiano Ronaldo

Enrique Cerezo et Oliver Kahn ont répondu aux questions concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, lié à leur club respectif.

Cristiano Ronaldo n'en finit plus de faire parler de lui. De retour ce mardi à Manchester pour discuter avec son agent et ses dirigeants de son avenir, le Portugais est annoncé un peu partout en Europe. Son intention est claire : quitter Manchester United cet été. Son but : rejoindre un club disputant la Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas des Red Devils qui ont terminé au-delà de la quatrième place en Premier League la saison dernière.

Cerezo : "CR7 à l'Atlético ? C'est quasiment impossible"

Le problème, c'est que jusqu'ici, personne ne s'est réellement manifesté pour accueillir Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes a beau prospecter un peu partout parmi les meilleurs clubs européens, aucun club n'est enclin, ou ne souhaite, du Portugais. Alors que Chelsea se serait retiré après que Thomas Tuchel ait mis son véto, deux candidats semblent en mesure de permettre à Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United : l'Atlético Madrid et le Bayern Munich.

Chez le club espagnol, Diego Simeone est très emballé à l'idée de compter dans ses rangs son ancien bourreau en Liga. La presse espagnole avance même que les Colchoneros cherchent à se séparer d'Antoine Griezmann afin de faire de la place à Cristiano Ronaldo sur le plan financier. Néanmoins, Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, est monté au créneau en ce début de semaine afin de démentir les rumeurs concernant l'arrivée de CR7.

Kahn en remet une couche

"Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid. Ce n'est certainement pas vrai. (...) C'est pratiquement impossible pour lui de venir à l'Atlético de Madrid", a avancé le président de l'Atlético Madrid au micro de la Cadena Cope. Si l'Atlético Madrid se retire, il ne resterait plus que le Bayern Munich susceptible de recruter Cristiano Ronaldo. Après tout, le club bavarois a la carrure du club recherché par le Portugais et ce dernier peut être un remplaçant intéressant à Robert Lewandowski pour le champion d'Allemagne.

Néanmoins, Oliver Kahn, président du club bavarois, a répété haut et fort tout au long de l'été que malgré l'admiration qu'il avait pour Cristiano Ronaldo, ce dernier ne rentre pas dans les plans du Bayern Munich. Et après la déclaration de son homologue madrilène, Oliver Kahn a une nouvelle fois tenu à se montrer clair concernant un éventuel recrutement de Cristiano Ronaldo.

"Nous avons discuté à propos de Cristiano Ronaldo en interne. Je le considère comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Nous en sommes venu à la conclusion, que malgré mon affection pour Cristiano Ronaldo, il ne correspond pas à notre philosophie à l'heure actuelle", a avancé Oliver Kahn dans les colonnes de Bild. Un simple coup de bluff de la part des deux présidents pour faire baisser encore un peu les enchères ou un réel désintérêt pour le Portugais ? C'est toute la question. En tout cas, une chose est sûre, le marché s'annonce complexe pour Cristiano Ronaldo.