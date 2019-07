Mercato Manchester United : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Angleterre depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Man United.

Au terme d'une saison 2018-2019 compliquée, Manchester United a terminé à la 6ème place du championnat et ne jouera donc pas la Ligue des Champions lors de la saison prochaine. Une situation qui encourage certains cadres à quitter le club.

Alors que le feuilleton Pogba n'en termine plus, le mercato de Manchester United est plutôt orienté vers les départs. En plus d'un probable départ du Français vers la Juventus ou le , Anthony Martial et Romelu Lukaku sont également proches d'un départ cet été.

En cas de départ d'Anthony Martial ou de Romelu Lukaku, le président d'Old Trafford aurait songé à Gareth Bale et Mauro Icardi, qui pourraient servir de monnaie d'échange dans le cadre d'un départ du Belge vers l'Inter ou de Paul Pogba vers le Real.

Renforcer le secteur défensif

Pour le moment, les Red Devils ont enregistré l'arrivée du jeune attaquant de Swansea, Daniel James, et du latéral droit de Aaron Wan-Bissaka.

Arrivé à Manchester pour 55 M€, le jeune latéral de 21 ans est la première recrue défensive d'Ole Gunnar Solskjaer, qui souhaite recruter dans ce secteur. Plusieurs pistes sont évoqués, notamment le napolitain Kalidou Koulibaly et l'international des Three Lions, Harry Maguire.

Manchester United : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Ander Herrera Milieu de terrain PSG, fin de contrat James Wilson Attaquant Aberdeen (Ecosse), fin de contrat Antonio Valencia Latéral droit Quito (Equateur), fin de contrat

Manchester United : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Romelu Lukaku Attaquant , transfert Paul Pogba Milieu de terrain /Real Madrid Transfert Anthony Martial Ailier gauche Transfert Eric Bailly Défenseur central Transfert Nemanja Matic Milieu de terrain Transfert

Manchester United : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Aaron Wan-Bissaka Latéral droit Crystal Palace, transfert (55 M€) Daniel James Ailier gauche Swansea, transfert (17 M€) Joel Pereira Gardien de but Kortrijk ( ), retour de prêt

Manchester United : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019