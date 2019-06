Mercato - Manchester United : Juan Mata prolongé ?

En fin de contrat avec les Red Devils, le milieu de terrain devrait rapidement prolonger son contrat pour poursuivre l'aventure à Old Trafford.

Selon les informations du quotidien espagnol As, le milieu offensif aurait prolongé son contrat avec alors qu'il s'apprêtait à devenir libre au 30 juin prochain. Il devrait donc rester du côté d'Old Trafford une saison supplémentaire.

Toujours selon le média ibérique, l'international espagnol devrait se voir offrir une reconversion au sein du club après sa retraite sportive.

Le club avait officiellement fait savoir il y a quelques jours qu'il avait proposé cette prolongation à Juan Mata. En revanche, Ander Herrera et Antonio Valencia ont pour leur part définitivement quitté le club.

L'ancien joueur de porte les couleurs de Manchester United depuis janvier 2014 et son arrivée en provenance de Chelsea contre un peu plus de 40 millions d'euros. En cinq saisons et demies, il est devenu un joueur très apprécié dans le nord de l' et a notamment remporté la et l'Europa League en 2017 ainsi que la Cup la saison précédente.