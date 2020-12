Mercato - Manchester United et City à fond sur Haaland (Dortmund)

D’après le Daily Mail, Manchester United et City se livreront bataille pour Erling Haaland, le serial buteur de Dortmund, l’été prochain.

contre . Le match aller ce samedi (18h30) à Old Trafford, le retour en mars à l’Etihad, et la belle l’été prochain lors du mercato ? Selon le Daily Mail, on se dirige bien vers ce scénario et la dernière rencontre décidera quel club de la ville s’attribuera les services d’Erling Braut Haaland, le serial buteur de Dortmund.

City cherche le successeur d’Agüero

Les Red Devils semblent désespérément avoir besoin d’un N°9 de métier, ce qui n’est pas le cas d’Anthony Martial et Marcus Rashford, tandis qu’Edinson Cavani est plus proche de la retraite que de la vingtaine. Et du côté de City, il s’agit de trouver un successeur au Kun Agüero, sous contrat jusqu’en 2021.

Financièrement, les deux clubs ont les moyens. Au niveau de l’attractivité également. Avec un petit avantage pour City, savant que le père d’Erling, Alf-Inge, a porté les couleurs des Skyblues de 2000 à 2003. Mais une autre question se pose : quand les deux clubs lanceront-ils l’offensive ? Rien n’est acté, mais Red Devils et Cityzens feraient bien de patienter.

Manchester doit patienter, Dortmund se dépêcher

Et pour cause, selon plusieurs médias allemands, Haaland dispose d’une clause libératoire d’environ 75 M€, soit une somme largement en-dessous de sa valeur, mais celle-ci ne sera applicable qu’à partir de… l’été 2022 !

Si Dortmund veut vendre sa star, il ferait donc bien de le faire dès cet été. Et la concurrence sera dans tous les cas féroce avec les deux clubs de Manchester, mais aussi le Barça, le ou encore le .